Ruch Chorzów - Pogoń Szczecin ONLINE. Trudne zadanie "Niebieskich". Gdzie oglądać? TRANSMISJA TV NA ŻYWO [07.10.2023]

PKO Ekstraklasa. Ruch Chorzów - Pogoń Szczecin ONLINE

Ruch do tej pory nie zachwyca w najwyższej klasie rozgrywkowej. Aktualnie wyprzedzają w tabeli tylko ostatni ŁKS Łódź. Do tej pory "Niebiescy" wygrali tylko raz właśnie z łódzkim klubem (2:0). Poza tym zanotowali cztery remisy oraz pięć porażek.

Z kolei Pogoń Szczecin wydaję się, że ma już najgorszy kryzys za soba. W ostatniej kolejce "Portowcy" dali niesamowitą lekcję futbolu Lechowi Poznań wygrywając na własnym stadionie im. Floriana Krygiera z drużyną "Kolejorza", aż 5:0. Tym samym awansowali na siódme miejsce w ligowej tabeli. Drużyna Jensa Gustafssona do tej pory zanotowała w dziesięciu meczach po pięć zwycięstw i porażek. Bilans Pogoni zatem przed rywalizacją z Ruchem jest wyrównany. Grosicki i spółka mają szansę "wyjść na plus".

- Mamy swoje problemy, może nawet większe niż wcześniej, ale nie chcę za wiele o nich mówić. Mogę tylko potwierdzić stare urazy Filipa Starzyńskiego, Dawida Barnowskiego czy Jakuba Bieleckiego. Do treningów z drużyną wrócił natomiast Konrad Kasolik. Kłopoty kadrowe sprawiły, że do pierwszej drużyny przywrócony został z rezerw Łukasz Moneta, który zbierał bardzo dobre opinie od trenera drugiego zespołu

Mecz Ruch Chorzów - Pogoń Szczecin w jedenastej kolejce poprowadzi sędzia Bartosz Frankowski z Torunia. System VAR będą obsługiwać Piotr Urban oraz Konrad Sapela. Pomagać sędziemu głównemu mają w sobotnim spotkaniu asystenci w postaci Marcina Bońka i Pauliny Baranowskiej.

Trener Ruchu Chorzów, Jarosław Skrobacz:Pogoń ostatnio imponuje. Mecz z Lechem, czy wcześniej spotkanie na Cracovii musi budzić respekt. Jeśli zespół w każdym z tych pojedynków strzela po pięć bramek i prezentuje naprawdę dobry futbol to widać, że jest w optymalnej formie. Na to, że szczecinianie grają znacznie lepiej niż 4-5 tygodni wcześniej wpłynęła m.in. zmiana bramkarza. Mieli na tej pozycji problem, ale sobie z nim poradzili odstawiając Stipicę i sięgając po nowego golkipera

Trener Pogoni Szczecin, Jens Gustafsson:Po tak udanym meczu, jak z Lechem, ważne było to, by szybko przejść do porządku dziennego i patrzeć przed siebie. Każdy mecz żyje swoim życiem. Musimy być pewni, że podejście do Ruchu będzie takie samo. Chcemy by zespół znów błyszczał - mówił w czwartek Gustafsson. - Musimy grać wspólnie, grać efektowną piłką i tak pójdziemy naprzód. Piłka jest nieprzewidywalna, ale damy z siebie maksimum. Ruch to ogromna historia