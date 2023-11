Sebastian Szymański łączony z Manchesterem United. Media: "Czerwone Diabły" chcą wydać fortunę na reprezentanta Polski

To byłby transferowy hit! Wielki klub chce Polaka

Transfery. Sebastian Szymański w ostatnim czasie jest rozchwytywany na rynku, a przynajmniej tak sugerują media, łącząc go z największymi markami. Zdaniem tureckich mediów do wyścigu po utalentowanego polskiego pomocnika rusza angielski Manchester United. "Czerwone Diabły" miałyby na reprezentanta Polski wydać 30 milionów euro - informuje turecki portal "Aksam Spor".

Sebastian Szymański zmieni klub? Chce go angielski gigant!

24-letni przebojem wszedł do tureckiego Fenerbahce i prawdopodobnie równie szybko z niego odejdzie. W 22 występach w trwającym sezonie zdobył już dziewięć bramek oraz siedem asyst. To wszystko sprawia, że wielkie europejskie marki zaczęły się nim interesować. Jak podają tureckie media pojawiło się wstępne zainteresowanie Manchesteru United polskim pomocnikiem, który dopiero latem dołączył do Fenerbahce. Portal aksam.com.tr informuje o kwocie nawet 30 milionów euro za transfer definitywny.

Dodatkowo podobną informację podał również brytyjski portal unitedinfocus.com, który potwierdził zainteresowanie trzykrotnego triumfatora Ligi Mistrzów. Do tej pory w barwach klubu z Old Trafford wystąpił tylko jeden Polak. Był nim Tomasz Kuszczak, który aktualnie jest trenerem bramkarzy w sztabie Michała Probierza w reprezentacji Polski, do której zapraszany jest właśnie Sebastian Szymański.

Dla Szymańskiego transfer do Premier League byłby naturalnym krokiem. Do tej występował kolejno w Legii Warszawa, rosyjskim Dinamo Moskwa, a także holenderskim Feyenoordzie Rotterdam, nim za blisko 10 mln przeszedł do tureckiego Fenerbahce Stambuł.

Kolejka chętnych po Szymańskiego!

Parę dni temu informowaliśmy o zainteresowaniu ze strony włoskiego SSC Napoli. Drużyna z innym Polakiem - Piotrem Zielińskim w składzie chciałaby skorzystać z okazji i pozyskać będącego w życiowej formie pomocnika. Wielce prawdopodobne jest, więc, że popularny "Szymek" nie zakotwiczy w Fenerbahce i ruszy na podbój najlepszych lig europejskich. Tylko... której konkretnie? Obecna umowa Szymańskiego obowiązuje aż do czerwca 2027 roku. W ostatnim czasie dużo mówiło się o ewentualnym nowym kontrakcie dla 24-latka. Bez dwóch zdań ewentualna nowa umowa będzie oznaczała dla reprezentanta olbrzymią podwyżkę, aby odgonić myśli o wielkim transferze.

Najwyższe kwoty transferowe Polaków:

1. Robert Lewandowski (50 mln euro): Bayern Monachium -> FC Barcelona (lipiec 2022)

2. Krzysztof Piątek (35 mln euro): Genoa -> AC Milan (styczeń 2019)

3. Arkadiusz Milik (32 mln euro): Ajax Amsterdam -> SSC Napoli (sierpień 2016)

4. Grzegorz Krychowiak (27,5 mln euro): Sevilla -> Paris Saint-Germain (lipiec 2016)

5. Jakub Kiwior (25 mln euro): Spezia -> Arsenal Londyn (styczeń 2023)

