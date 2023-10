Skład reprezentacji Polski na Wyspy Owcze. Decyzją Michała Probierza debiutują Patryk Peda i Patryk Dziczek. Jest też Tomasz Kędziora

Składy na mecz Wyspy Owcze - Polska

Zaskoczeń jest co najmniej kilka. Decyzją Probierza na środku obrony zacznie Patryk Peda. To zawodnik awansowany z reprezentacji U-21, który występuje we włoskiej Serie C. Ma 21 lat, co oznacza że jest najmłodszy ze wszystkich w składzie. Jako pierwszy w historii zadebiutuje z trzeciego szczebla.

Niespodzianką wydaje się być też obecność Tomasza Kędziora w trzyosobowym bloku defensywnym i przede wszystkim Patryka Dziczka w środku pola. Już samo powołanie dla gracza Piasta Gliwice wywołało niemałe poruszenie, a co dopiero jego gra o punkty w debiucie selekcjonera.

Probierz chce postawić na dośrodkowania, dlatego na wahadłach zobaczymy specjalistów od tego, czyli Matty'ego Casha oraz Przemysława Frankowskiego. Zadbać o środek oprócz Dziczka mają także Bartosz Slisz i tymczasowy kapitan Piotr Zieliński.