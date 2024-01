Skra Częstochowa będzie miała odjęte osiem punktów w nowym sezonie 2 ligi. Decyzja jest ostateczna Jacek Czaplewski

Skra z minusowymi punktami w 2 lidze Wojciech Matusik

2 liga. To już pewne. Skra Częstochowa zacznie nowy sezon z ujemnymi punktami. Drużyna zostanie pozbawiona dokładnie ośmiu punktów. Jej odwołanie zostało we wtorek oddalone, a co za tym idzie decyzja podjęta wcześniej przez PZPN utrzymana w mocy.