Skrót meczu Albania - Polska 2:0 [WIDEO]. Kolejna kompromitacja naszej reprezentacji

Bramki z meczu Albania - Polska

Miało być pięknie, wyszło jak zawsze. Polacy oddali ledwie jeden celny strzał na gorącym terenie. Co więcej, praktycznie w ogóle nie stworzyli zagrożenia. Jakub Kiwior wprawdzie trafił do siatki, ale zrobił to ze spalonego.

Albania wygrała mecz sercem, ale i umiejętnościami. Przepiękną bramkę na wagę prowadzenia zdobył przed przerwą Jasir Asani. Kopnął z dystansu, lewą nogą, pod poprzeczkę. Wojciech Szczęsny nie miał nic do powiedzenia w tej sytuacji. Po ostatnim gwizdku opowiedział jedynie o wstydzie wynikającym z gry i rezultatów Polski...

W drugiej połowie dobił nas Mirlind Daku. Zaraz po wejściu na boisko wywiódł w pole Mateusza Wieteskę. Nie popisał się tej akcji również Kamil Grosicki, od którego straty pod naszym polem karnym ruszyła lawina nieszczęść.

Tabela polskiej grupy: