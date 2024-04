Skrót meczu Arka Gdynia - Chrobry Głogów 2:1. Goście napsuli krwi faworytowi. Zobacz bramki

Bramki i najciekawsze akcje meczu Arka - Chrobry

Arka objęła prowadzenie w 34 minucie, kiedy ładnie przy prawym słupku przymierzył Alassane Sidibe. Po upływie godziny podwyższył Przemysław Stolc. Kibice zaczęli więc świętować.

Chrobry w ostatnim kwadransie napsuł jednak krwi gdynianom, gdy Robert Mandrysz zmniejszył o połowę straty, a tuż przed końcem meczu wyborną okazję na wagę remisu zmarnował Albert Zarówny (wydaje się, że nawet gdyby piłka wpadła do bramki to VAR by jej nie zaliczył z powodu spalonego).

Dzięki wygranej Arka została liderem i czeka na odpowiedź Lechii.

Oceny piłkarzy Arki Gdynia za mecz z Chrobrym Głogów