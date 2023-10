Skrót meczu Cracovia - Lech Poznań 1:1 [WIDEO]. "Kolejorz" znowu wypuścił zwycięstwo z rąk

Bramki z meczu Cracovia - Lech [WIDEO]

Początek meczu miał spokojny przebieg. Pierwszą groźną akcję przeprowadzili gospodarze po kwadransie gry. Michał Rakoczy podał w pole karne go Mateusza Bochnaka, ale jego strzał został w ostatniej chwili zablokowany. Lech zrewanżował się w 20 minucie. Po stracie Hoskonena Kristoffer Velde oddał groźny strzał, lecz Sebastian Madejski popisał się efektowną interwencją. Siedem minut później Norweg oddał kolejny strzał, a kopnięta przez niego piłka odbiła się od poprzeczki. Poznaniacy uzyskali sporą przewagę. Kolejnej szansy nie wykorzystał Mikael Ishak. Jego strzał zatrzymał Madejski. Bramkarz Cracovii tuż przed przerwą znowu uratował swój zespół odbijając piłkę po strzale Barry’ego Douglasa. W doliczonym czasie gry Lech w końcu objął prowadzenie. Velde oddał kolejny strzał i tym razem pokonał Madejskiego.

Po przerwie Lech oddał inicjatywę Cracovii, która przeprowadziła kilka groźnych ataków. Bramkowy efekt przyniosły dopiero w 80. minucie. Wprowadzony chwilę wcześniej Cornel Rapa podał w pole karne do Virgila Ghity, a ten mocnym strzałem posłał piłkę do siatki. W końcówce Lech wreszcie podjął jakieś próby ataku, ale poza niezłym strzałem Radosława Murawskiego nie miał okazji do zdobycia bramki. Mecz zakończył się więc sprawiedliwym remisem.