Skrót meczu Górnik Łęczna - Lechia Gdańsk 0:1. Bramki, gole. Rifet Kapić przymierzył z lewej nogi na wagę zwycięstwa i fotelu lidera Jacek Czaplewski

Wideo

Lechia Gdańsk wykonała milowy krok w stronę bezpośredniego awansu do PKO Ekstraklasy od razu po spadku do Fortuna 1 Ligi. W końcówce meczu z Górnikiem Łęczna bezcenne zwycięstwo na wagę fotelu lidera dał Rifet Kapić. Pomocnik uderzył nie do obrony zza pola karnego. Polecamy skrót wideo najciekawszych akcji.