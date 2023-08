Skrót meczu KAA Gent - Pogoń Szczecin. "Portowcy" zagrali bez bramkarza, skończyło się katastrofą [WIDEO]

Liga Konferencji. KAA Gent - Pogoń Szczecin 5:0 (4:0)

Pogoń fatalnie weszła w ten mecz. Drużyna prowadzona przez Jensa Gustafssona od 13. minuty przegrywała po tym jak bramkarz "Portowców" - Bartosz Klebaniuk wypluł przed siebie piłkę i dopadł do niej Gift Orban, który z zimną krwią pokonał młodego golkipera.

To nie koniec popisów 21-letniego bramkarza. W 35. minucie znowu przez Orbana dał się przelobować, a pięć minut później popisał się fatalnym w skutkach podaniem do Hugo Cuypersa. Belgijski napastnik bez żadnych skrupułów wykorzystał prezent polskiego bramkarz i posłał piłkę do pustej bramki.

W końcówce pierwszej połowy drużyna z Gandawy podwyższyła jeszcze prowadzenie. Luka Zahović nie zachował odpowiedniej przytomności i zagrał piłkę we własne pole karne, idealnie pod nogi Cuypersa. Belg podwyższył prowadzenie swojej drużyny i skończył pierwszą część meczu z dubletem.