Skrót meczu Korona Kielce - Widzew Łódź 1:1 [WIDEO]. Goście stracili gola już w 2. minucie. Wyrównał Bartłomiej Pawłowski

Bramki z meczu Korona Kielce - Widzew Łódź [WIDEO]

Zajmujący ostatnią pozycję w tabeli kielczanie rozpoczęli od mocnego uderzenia. Jeszcze nie wszyscy kibice zdążyli usiąść na swoich miejscach, a gospodarze już prowadzili. Po dośrodkowaniu Dominicka Zatora, Mateusz Czyżycki mocnym, precyzyjnym uderzeniem nie dał żadnych szans bramkarzowi Widzewa. Łodzianie mogli wyrównać już cztery minuty później, ale obrońca zespołu z Kielc Piotr Malarczyk w ostatniej chwili zablokował strzał Bartłomieja Pawłowskiego.

Wydawało się, że kielczanie skromne prowadzenie dowiozą do końca pierwszej połowy, ale niewykorzystane sytuacje się zemściły. Na trzy minuty przed końcem regulaminowego czasu gry Zator we własnym polu karnym sfaulował Juljana Shehu i sędzia Łukasz Kuźma podyktował rzut karny. Pawłowski pewnym uderzeniem w prawy róg doprowadził do wyrównania. (PAP)