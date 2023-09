Skrót meczu Legia Warszawa - Widzew Łódź 3:1 [WIDEO]. Josue dobił rywala w doliczonym czasie gry

Bramki z meczu Legia Warszawa - Widzew Łódź [WIDEO]

Mecz Legia - Widzew otworzył się bardzo szybko. Po kilku minutach Kacper Tobiasz idealną piłką uruchomił Muci'ego, który wpakował piłkę do bramki. To samo pod koniec pierwszej połowy zrobił Ravas, który asystował Sanchezowi. Legia ponownie wyszła na prowadzenie w 75. minucie. Do odbitej piłki dopadł Muci. Albańczyk mierzonym uderzeniem w stronę dalszego rogu pokonał wyciągniętego jak struna Henricha Ravasa. W doliczonym czasie gry w polu karnym sfaulował Silva. Sędzia sprawdził sytuację w systemie VAR i wyrzucił obrońcę z boiska. Jedenastkę pewnie wykorzystał Josue. Portugalczyk w kontrowersyjny sposób zaczął celebrować gola pod sektorem gości.