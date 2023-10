Skrót meczu Polska - Mołdawia 1:1 [WIDEO] "My na to Euro nie zasługujemy" OPRAC.: Jacek Czaplewski

Ile warta jest drużyna aspirująca do europejskiej czołówki, która w najłatwiejszej grupie przegrywa i remisuje z Mołdawią? - My na to Euro nie zasługujemy - uważa właśnie o Biało-Czerwonych na finiszu eliminacji ekspert TVP Sport, Marcin Żewłakow. Zobaczcie skrót niedzielnego, rozczarowującego meczu Polska - Mołdawia, zakończonego podziałem punktów (1:1).