Skrót meczu Radomiak Radom - Lech Poznań 2:2 [WIDEO]. John van den Brom może już pakować walizki?

Bramki z meczu Radomiak - Lech [WIDEO]

Początkowo mecz stał na słabym poziomie. Obydwie drużyny nie potrafiły wypracować sobie okazji do oddania strzału. Dopiero po pół godziny goście przeprowadzili składny atak. Joel Pereira podał piłkę w pole bramkowe, a tam Nika Kwekweskiri tylko dołożył nogę i Albert Posiadała nie był w stanie zapobiec stracie gola.

Początek drugiej połowy należał do gości. Joel Pereira przechwycił piłkę w polu karnym i mocnym strzałem pod poprzeczkę podwyższył prowadzenie. To był pierwszy gol Portugalczyka w ekstraklasie w jego 76. meczu.

Gospodarze mocniej zaatakowali i Dawid Abramowicz pięknym strzałem z woleja, po podaniu wprowadzonego chwilę wcześniej Jana Grzesika, zdobył kontaktową bramkę.

Radomiak walczył do końca i w 6. minucie doliczonego czasu gry doprowadził do wyrównania. Leandro posłał piłkę w pole karne, tam dotarła ona do Leonardo Rochy, a ten strzałem z kilku metrów umieścił ją w siatce. (PAP)