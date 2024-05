Skrót meczu Ruch Chorzów - Cracovia. Niebiescy zwycięstwem pożegnali się z PKO Ekstraklasą.

Najciekawsze akcje meczu Ruch Chorzów - Cracovia

Spotkanie nie miało większego znaczenia, ponieważ krakowianie już wcześniej zapewnili sobie utrzymanie.

Gospodarze chcieli się rozstać z ekstraklasą zdobyciem kompletu punktów, toteż od początku byli aktywniejsi w ofensywie. Niecelnie strzelali w pierwszej połowie Miłosz Kozak i Soma Novothny. W doliczonym czasie akcja tych graczy przyniosła gola. Pierwszy dośrodkował w pole karne z rzutu wolnego, drugi posłał piłkę do siatki głową.

Wydarzeniem dla chorzowskich kibiców był ostatni występ w niebieskich barwach kończącego karierę 38-letniego kapitana Tomasza Foszmańczyka. Zawodnik trafił do Ruchu w 1999 w wieku 13 lat. Cztery lata później zadebiutował w pierwszym zespole. Był piłkarzem chorzowian do lata 2006, wrócił do niego w 2019 i - jako kapitan - poprowadzi „Niebieskich” do trzech kolejnych awansów – z trzeciej ligi do ekstraklasy.