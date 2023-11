Skrót meczu Ruch Chorzów - Korona Kielce 1:1 [WIDEO]. Gospodarze mieli wygraną w kieszeni, ale goście strzelili w doliczonym czasie

Bramki w meczu Ruch - Korona [WIDEO]

W pierwszej części spotkania kibice nie oglądali bramek, ale dogodnych sytuacji nie brakowało. Po przerwie najpierw uderzenie Kacpra Michalskiego obronił bramkarz Korony, a po chwili wyjmował piłkę z siatki. Co prawda wygrał pojedynek sam na sam z Łukaszem Monetą, ale pomocnik Ruchu zdołał jeszcze podać do Daniela Szczepana, który z pięciu metrów trafił do siatki.

Niedzielne spotkanie miało szczególne znaczenie dla kapitana gości Miłosza Trojaka, który w przeszłości przez siedem lat grał w Ruchu. I to właśnie ten zawodnik w ostatniej akcji doliczonego czasu z bliska pokonał bramkarza gospodarzy, ustalając wynik. (PAP, opracowanie własne)