Skrót meczu Śląsk Wrocław - Puszcza Niepołomice 0:0. Wrocławianie zatrzymani przez beniaminka

Skrót meczu Śląsk Wrocław - Puszcza Niepołomice. Beniaminek wywalczył punkt

Śląsk pierwszą doskonałą sytuację bramkową miał zaraz na początku meczu, ale wychodzący z kontratakiem Patryk Klimala fatalnie zagrał do Erika Exposito i wrocławianie nawet nie oddali strzału.

Kolejne minuty mogły być dużym zaskoczeniem dla miejscowych kibiców, bo to goście posiadali optyczną przewagę i częściej gościli pod polem karnym rywali. Odwagi Puszczy starczyło jednak na niespełna kwadrans, a później się cofnęła, skupiła na obronie i szukała szans na gola w kontratakach. Po jednym z takich wypadów w polu karnym padł Kamil Zapolnik i arbiter wskazał na jedenasty metr, ale po analizie wideo odwołał swoją decyzję i ukarał napastnika gości żółtą kartką. To było wszystko, co zaproponował beniaminek w pierwszej połowie w ofensywie.

Z drugiej strony było lepiej, ale niewiele lepiej. Śląsk był przy piłce, atakował, ale nie potrafił się przebić przez mur białych koszulek. Wrocławianie potrafili bramce rywali zagrozić jedynie po stałych fragmentach gry. Po jednym z rzutów rożnych Simeon Petrow strzelał z kilku metrów, ale zmierzającą do siatki piłkę z linii wybił Wojciech Hajda. Tuż przed przerwą ponownie po rzucie rożnym było groźnie, ale tym razem strzelał Alex Petkov, a Puszczę świetną paradą uratował Oliwier Zych.