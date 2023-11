Skrót meczu Stal Rzeszów - Górnik Łęczna 3:0. "Stalowcy" rozbili rywali w ciągu jednej połowy [WIDEO]

Stal Rzeszów zdobywa trzy gole. Górnik Łęczna na kolanach

Wszystko co najciekawsze w tym meczu wydarzyło się w drugiej połowie. Na samym jej początku znakomity kontratak przeprowadziła Stal, na końcu którego Patryk Warczak zagrał wzdłuż pola bramkowego, tam tor lotu piłki przeciął Maciej Gostomski. Jednak zrobił to tak niefortunnie, że wpakował ją do własnej bramki. W 70. minucie przepięknym trafieniem z dystansu popisał się Karol Łysiak i było już niemal pewne, że "Stalowcy" ten mecz wygrają.