Skrót meczu Wisła Kraków - GKS Katowice 3:2. Szalony mecz i dwie bramki w doliczonym czasie gry przy Reymonta2 [WIDEO]

Fortuna 1. Liga. W najbardziej emocjonującym meczu 16. kolejki Wisła Kraków po szalonej końcówce pokonała GKS Katowice 3:2. Do doliczonego czasu gry to goście prowadzili różnicą jednej bramki, ale dwa trafienia Wiślaków w samej końcówce meczu sprawiły, że to oni mogli cieszyć się z wygranej. Oto skrót najciekawszych akcji meczu.