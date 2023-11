Śląsk Wrocław negocjuje z dwoma piłkarzami. Erik Exposito i Nahuel Leiva muszą zostać. "Najwyższa oferta w historii"

Transfery Śląsk Wrocław. Zostaną Exposito i Leiva?

Od ostatniego mistrzostwa dla Śląska, czyli drugiego minęło jedenaście lat. Zespół jest na dobrej drodze, by znów osiągnąć spektakularny sukces, a przynajmniej na to wskazują rewelacyjne wyniki z jesieni. Lider ugrał 33 punkty w 15 występach. W podzięce kibice po raz drugi wypełnią 40-tysięczny stadion. Tak tłumnie przyszli na mecz z Legią Warszawa (4:0), a wkrótce pojawią się także na hicie z Rakowem Częstochowa (3 grudnia).

Śląsk najwięcej chyba zawdzięcza Jackowi Magierze. To on po przyjściu w kwietniu sprawił, że zespół drążący do ostatniej kolejki o utrzymanie teraz jest... liderem PKO Ekstraklasy. Trener na początku sezonu postawił weto w sprawie odejścia Erika Exposito, którego chciał kupić mistrz Polski, Raków Częstochowa. Decyzja o odrzuceniu opiewającej na 1 mln euro propozycji okazała się strzałem w dziesiątkę. Nowy kapitan wbił rekordowe 12 bramek i dołożył do nich 3 asysty.