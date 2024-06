Stadiony beniaminków: Ekstraklasa, 1 i 2 liga. Stworzyliśmy ranking

Z Ekstraklasą pożegnali się Ruch Chorzów, ŁKS Łódź i Warta Poznań, a tym samym gigantyczny Stadion Śląski, na którym padł rekord frekwencji w lidze (prawie 50 tys.), zgrabny obiekt imienia Króla oraz wysłużony w Grodzisku Wielkopolskim, przypominający według internautów raczej kort na Wimbledonie...

Do Ekstraklasy po roku wraca piękny stadion Lechii Gdańsk. Przez rundę GKS Katowice będzie grać jeszcze na wysłużonym obiekcie przy Bukowej, by potem przenieść się na powstający za około 300 mln zł, czyli z prawdziwego zdarzenia. Po latach do elity wraca Arena Lublin, ale już nie za sprawą Górnika Łęczna (jak wtedy), lecz Motoru.

Stadiony w Ekstraklasie, 1 i 2 lidze - beniaminkowie