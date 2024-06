Misie zalały PGE Narodowy zbyt... wcześnie. "Nie ten moment". Charytatywna akcja #DorzućMisie na meczu Polska - Turcja Jacek Czaplewski

Klara i Laura Lewandowskie z misiami Sylwia Dąbrowa Zobacz galerię (9 zdjęć)

Kibice mieli rzucić na murawę PGE Narodowego w Warszawie tysiące misiów dopiero po ostatnim gwizdku towarzyskiego meczu Polska - Turcja. Wielu jednak nie wytrzymało i zrobiło to wcześniej, tuż przed rozpoczęciem gry. W każdym razie wszyscy mieli szczytne zamiary. Happening odbył się w ramach szczytnej akcji #DorzućMisie, którą PZPN rozkręcił wraz z jednym z bukmacherów - sponsorem kadry. Każdy pluszak oznacza złotówkę na konto Fundacji DKMS: Zostań dawcą szpiku. Same maskotki trafią zaś do dzieci z domów dziecka.