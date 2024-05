Stal Stalowa Wola została drugim finalistą baraży o awans do 1. ligi. W półfinale okazała się lepsza od Chojniczanki Chojnice Bartosz Głąb

Damian Urban (Stal Stalowa Wola) strzelił pięknego gola w barażach o 1 ligę. YouTube TVP Sport

Stal Stalowa Wola została drugim finalistą baraży w 2. lidze o awans na wyższy szczebel rozgrywkowy. W meczu półfinałowym Stalowcy pokonali u siebie Chojniczankę Chojnice 2:1 po pięknych trafieniach Damiana Urbana oraz rezerwowego Bartosza Pioterczaka. W końcówce jedynego gola dla rywali strzelił Tomasz Boczek. Wcześniej awans do finału zapewnił sobie KKS Kalisz i to on będzie gospodarzem decydującego spotkania.