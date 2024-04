Strefy Kibica na Euro 2024. Gdzie powstaną? Jest cennik

Gdzie powstaną Strefy Kibica na Euro 2024?

Reprezentacja Polski po wygraniu baraży awansowała na Euro 2024. Biało-Czerwoni trafili do "grupy śmierci" z Holandią, Austrią oraz Francją. Podopieczni Michała Probierza pierwszy mecz na turnieju rozegrają 16 czerwca w Hamburgu przeciwko Oranje. Z pewnością do Niemiec wybierze się mnóstwo polskich fanów. Jednak będzie też mnóstwo polskich kibiców, którzy będą chcieli wspólnie przeżywać piłkarskie emocje w kraju.

Terminarz Euro 2024

Jedynym oficjalnym nadawcą turnieju jest w Naszym kraju Telewizja Polska i to z jej sygnału będzie zobowiązany korzystać każdy, kto zdecyduje się utworzyć Strefy Kibica na Euro 2024. TVP w porozumieniu z UEFĄ przygotowały specjalną oferta, która skierowana jest do samorządów, agencji reklamowych, jednostek kultury oraz innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, które chciałyby umożliwić fanom oglądanie meczów turnieju we wspólnym gronie. Formularz zgłoszeniowy do stworzenia Stefy Kibica można znaleźć tutaj.