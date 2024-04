Szalony mecz w Londynie. Cole Palmer bohaterem Chelsea w hitowym starciu Premier League

Ogromne emocje w Londynie. Kibice zobaczyli aż 7 goli

Spotkanie na Stamford Bridge świetnie rozpoczęło się dla "The Blues". W 4. minucie 20-letni Malo Gusto popędził prawym skrzydłem, zagrał w pole karne gości, a tam Conor Gallagher precyzyjnym uderzeniem otworzył wynik. Kwadrans później Antony sfaulował we własnym polu karnym rywala i Chelsea stanęło nad podwyższeniem prowadzenia. "Jedenastkę" z zimną krwią wykorzystał Cole Palmer i było już 2:0.

Cole Palmer bohaterem Chelsea. Hat-trick 21-letniego Anglika

Gdy wydawało się, że mecz zakończy się zwycięstwem "Czerwonych Diabłów", do roboty wziął się Cole Palmer . W 10 minucie doliczonego czasu gry arbiter podyktował rzut karny dla Chelsea po faulu Diogo Dalot. Odpowiedzialność na swoje barki wciął 21-letni Anglik , który doprowadził do remisu.

Liverpool wrócił na fotel lidera Premier League

Prowadzenie "The Reds" utrzymało się do 58. minuty. Wtedy po wrzutce ze skrzydła do strzału głową doszedł Gustavo Hamer. Pomocnik gości uderzył wprost w obrońcę Liverpoolu, ale piłką odbiła się tak nie fortunnie, że wpadła do siatki i na Anfield Road był remis.