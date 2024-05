Szeroka kadra reprezentacji Polski na Euro 2024 ogłoszona na turnieju golfowym. Lista wyciekła, Matty Cash pominięty

Wyciek listy, Probierz ogłasza kadrę na turnieju golfowym

Lista powołanych krążyła w internecie już we wtorkowe popołudnie, czyli w przeddzień jej oficjalnego przedstawienia. Z relacji medialnych wynika, że doszło do przecieku. W jaki sposób? Tego do końca nie wiadomo. W każdym razie Michał Probierz zirytował się i nagle zmienił swoje plany: w środę jeszcze przed południem potwierdził nazwiska, choć planował to zrobić dopiero o godzinie dziewiętnastej.

Co więcej, dokonał tego w bardzo nietypowym stylu. Zamiast konferencji transmitowanej przez wszystkie kanały informacyjne na PGE Narodowym w Warszawie obejrzeliśmy amatorskie nagrania z telefonów kilku dziennikarzy, uwieczniających zaskakującą chwilę podczas... turnieju golfowego Rosa Challenger Cup. Selekcjoner za restauracyjnym stolikiem, trzymając w jednej dłoni mikrofon, a w drugiej laptop, odczytał nazwiska wybrańców. Chwilę później tę samą listę w mediach społecznościowych opublikował PZPN.