Szósty mecz Michała Probierza będzie jego ostatnim? Selekcjoner z Walią może grać o posadę w reprezentacji Polski OPRAC.: Jakub Maj

Michał Probierz zagra z Walią o posadę? PAP/Piotr Nowak

Wtorkowy mecz barażowy o awans do mistrzostw Europy z Walią w Cardiff będzie szóstym występem piłkarskiej reprezentacji Polski pod wodzą Michała Probierza. Dotychczasowy bilans tego selekcjonera to trzy zwycięstwa i dwa remisy. Bramki: 11-3 na korzyść Biało-Czerwonych. Czy to może być ostatnie spotkanie 51-letniego trenera?