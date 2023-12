Sztuczna inteligencja zmieniła herby polskich klubów piłkarskich. Wieczysta Kraków, Zawisza Bydgoszcz, KKS Kalisz [ZDJĘCIA]

Sztuczna inteligencja stworzyła nowe herby polskich zespołów

Sztuczna inteligencja w ostatnim czasie jest bardzo popularna. Internauci proszą AI o tworzenie różnych obrazów. Wpisujemy, co chcemy zobaczyć, a generator robi wszystko za nas. Możemy poprosić nawet na najbardziej zwariowane rzeczy. Najpopularniejsze tego typu strony do tworzenia obrazów to Bing czy Canva. Niestety sztuczna inteligencja jeszcze nie jest idealna, dlatego często trzeba jej pomagać zrozumieć niektóre polecenia.

Prosiliśmy sztuczną inteligencję o wiele rzeczy - obraz polskich kibiców czy wizję klubów Ekstraklasy jako wojowników. Teraz czas na herby klubów z niższych lig. Korzystając z prac opublikowanych na profilu Kubso55 (TikTok) stworzyliśmy galerię z najlepszymi projektami w wykonaniu AI. Czy realistyczny odświeżony herb Wieczystej Kraków mógłby spodobać się kibicom? Jak prezentuje się logo Zawiszy Bydgoszcz?