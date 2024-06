Szymon Marciniak zaczyna Euro 2024. Będzie rozjemcą meczu Belgia - Rumunia

Szymon Marciniak wraz ze swoim zespołem sędziowskim musiał czekać do końca drugiej kolejki fazy grupowej Euro 2024, żeby poprowadzić swój pierwszy mecz. Polscy arbitrzy będą pracować przy meczu Belgia - Rumunia, który zostanie rozegrany w sobotę, 22 czerwca na Rhein Energie Stadion w Kolonii. Czy polscy arbitrzy poradzą sobie lepiej na turnieju, niż piłkarze reprezentacji Polski, którym pozostał już tylko słynny "mecz o honor".

Szymon Marciniak poprowadzi ważny mecz w grupie E

O godzinie 21.00 uwaga piłkarskich fanów skupi się na Kolonii, gdzie w ramach grupy E dojdzie do spotkania Belgii z Rumunią. Ten mecz budzi duże emocje, szczególnie po niespodziewanej porażce Belgów ze Słowacją, która była ich pierwszą przegraną od czasu, gdy trenerem został Domenico Tedesco w lutym 2023 roku. Była to pierwsza porażka Czerwonych Diabłów od czasu przejęcia reprezentacji w lutym 2023 roku przez trenera Domenico Tedesco. Z kolei Rumuni pokazali się z bardzo dobrej strony, łatwo pokonując Ukraińców 3:0. Całkowicie zdominowali wyżej notowanego przeciwnika i udało im się osiągnąć bardzo ważne zwycięstwo, które może przesądzić o awansie z grupy. Warto zwrócić uwagę na fakt, że to spotkanie będzie również debiutem Szymona Marciniaka jako głównego sędziego na Euro 2024. Jego doświadczenie i umiejętności są dobrze znane i cenione, co czyni go idealnym kandydatem do prowadzenia tak ważnego meczu. Marciniakowi na liniach będą asystować Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik, a za system VAR odpowiadać będzie Tomasz Kwiatkowski i Bartosz Frankowski.

Polscy sędziowie na Euro 2024 zaprezentują się lepiej od piłkarzy?

Debiut Szymona Marciniaka na Euro 2024 jest momentem, na który czekało wielu fanów piłki nożnej. Jako jeden z najlepszych sędziów w Polsce, Marciniak ma za sobą wiele udanych występów na międzynarodowej arenie, co czyni go doskonałym wyborem na arbitra głównego w tak ważnym spotkaniu. Jego doświadczenie i profesjonalizm zapewne przyczynią się do sprawiedliwego i emocjonującego przebiegu meczu.

Trwa głosowanie... Michał Probierz powinien pozostać selekcjonerem reprezentacji Polski po Euro 2024? Powinien pozostać na kwalifikacje do Mundialu Powinien dostać szansę w Lidze Narodów Dać szansę, ale powoli szukać następcy Nie widać progresu, zwalniamy!

W przeciwieństwie do piłkarzy reprezentacji Polski, Marciniak może zajść na turnieju znacznie dalej. Biało-Czerwoni we wtorek, 25 czerwca zagrają swój ostatni mecz na niemieckich boiskach, bo stracili już nawet matematyczne szanse na wyjście z grupy. Natomiast polski arbiter może nie jest faworytem do prowadzenia finału Euro 2024, ale jeśli nie będzie popełniać błędów, może dostać szanse prowadzenia chociażby spotkania półfinałowego.

Wideo Euro 2024: STUDIO-EURO ODC-3 PRZED MECZEM POLSKA - AUSTRIA

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! X Dołącz do nas na X! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na X! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!