Tak Michał Probierz krzyczał do piłkarzy reprezentacji Polski. "Czego my się boimy?!". Nagranie z szatni w przerwie meczu z Mołdawią

Kulisy meczu Polska - Mołdawia. Gwałtowna reakcja Probierza

Ostra reakcja Michała Probierza

Probierz apelował o zachowanie spokoju pod bramką. - Wrócić do grania można, bo jest tych sytuacji dużo. Nie możemy się tylko nadziać na jakiś kontratak, dlatego musimy być odpowiednio zabezpieczeni. Szukajmy możliwości i pewności siebie. Dawać ci, co się rozgrzewają! - dodał Probierz, na co szatnia zareagowała gromkimi oklaskami.

Po chwili jednak Probierz przeszedł do ofensywy. Wykrzyczał wszystko to, co leżało mu na sercu: - Czego my się boimy?! W piłkę grać?! Trzeba się nakręcić! To nie jest jeszcze nic przegranego. Trzeba szybko zdobyć bramkę na 1:1 i dać maksa, ile można.

- Trzeba to przepchnąć! Pierwsze wejście, dobre podanie, agresywne podejście do przeciwnika. Sytuacje zaraz stworzymy! Trzeba to przepchać, właśnie w trudach dzisiaj - zapewniał Grosicki.

Przed samym powrotem na murawę jeszcze raz przemówił Probierz. Znowu podniósł głos, żeby zmotywować piłkarzy: - - Jest k*** 50 tys. ludzi na stadionie. Są ludzie, w którzy was wierzą! Trener, który w was wierzy! To wy musicie teraz sami uwierzyć w siebie! Jeszcze raz wam mówię: Nie wierzycie w ogóle w siebie i swoje umiejętności. Potraficie grać w piłkę. Tylko sprzedajcie to na boisku! Spójrzcie na siebie, uwierzcie trochę w siebie! Wejdźcie na to boisko, pokażcie charakter! Jak nie wierzycie, to wam mówię: trener w was wierzy! Wyjdźcie i wygrajcie mecz!

Po rozczarowującym meczu atmosfera w szatni "siadła". Probierz podziękował za zaangażowanie, ale zwrócił uwagę na nieskuteczność. - Nie ma co płakać, teraz już nic nie zrobimy. Głowy do góry, taki jest sport - zakończył, po czym zbił z każdym "piątkę".