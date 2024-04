Tak Romanczuk zjechał Marczuka za zmarnowanie okazji w meczu Jagiellonia - Pogoń. "Ile można go głaskać, k***".

Jagiellonia - Pogoń. Jak Romanczuk zbeształ Marczuka

Marczuk w ostatniej akcji zmylił dwóch rywali, po czym kopnął tylko w boczną siatkę. Rozczarowania nie potrafił przeżyć Romanczuk. Kapitan naskoczył na młodzieżowca zaraz po zakończeniu gry.

- Do pustaka masz, co chcesz k*** robisz! Ile można go głaskać, k***! - krzyczał wniebogłosy Romanczuk. Na nic zdały się próby uspokojenia sytuacji przez członków drużyny.

- Co spokojnie, co spokojnie, k*** - nakręcał się dalej Romanczuk. - Cały czas spokojnie! Tam nie poda, tam nie strzeli. Co to k*** jest, przedszkole? - wyliczał rzekome błędy wahadłowego środkowy pomocnik.

Marczuk zmarnował piłkę meczową. Skrót Jagiellonia - Pogoń

Sęk w tym, że nawalił również sam Romanczuk! Najbardziej doświadczony zawodnik w drużynie obejrzał żółtą kartkę. A że była to dwunasta to będzie musiał pauzować - zgodnie z przepisami - w dwóch następnych kolejkach: ze Stalą Mielec na wyjeździe i Koroną Kielce u siebie.