Ten klub zaczął się interesować Robertem Lewandowskim. Media: Fenerbahce chce wykupić napastnika Barcelony!

Sensacyjny transfer Lewandowskiego?! Media: Z Hiszpanii do Turcji

Robert Lewandowski mimo, że zakończonego sezonu ligi hiszpańskiej nie miał jakiegoś szczególnie udanego to wciąż budzi zainteresowanie znanych europejskich marek na rynku transferowym. Szokujące informacje dotarły do nas z Turcji za sprawą tamtejszego dziennikarza - Ertana Suzguna .

Na chwilę obecną wydaję się to jedynie zwykłą plotką transferową i poza zainteresowaniem z jednej strony nic nie łączy naszego rodaka z tureckim klubem. Lewandowski w przyszłym sezonie będzie współpracować ze swoim byłym trenerem z Bayernu Monachium - Hansim Flickiem. To właśnie z nim święcił największe sukcesy i to on uczynił z niego maszynę do zdobywania goli.