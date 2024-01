Thiago Motta może zastąpić Xaviego w FC Barcelonie. Obecnie trenuje Łukasza Skorupskiego i Kacpra Urbańskiego

FC Barcelona poszuka nowego trenera?

Kibice FC Barcelony już mają dość. Xavi jako trener nie radzi sobie w "Dumie Katalonii" tak dobrze jak w czasach, kiedy wybiegał na murawę jako zawodnik. Hiszpan nie ma pomysłu na zespół, a to widać. "Blaugrana" przegrała niedawno finał Superpucharu Hiszpanii z Realem Madryt. "Królewscy" zdominowali rywala i zwyciężyli 4:1, ale to najmniejszy wymiar kary. Powinno skończyć się gradem goli. Czy niedługo dojdzie do zmiany szkoleniowca w jednym z największych klubów na świecie?

Profil o nazwie "Mas Que Pelotas" informuje, że następcą Xaviego może zostać Thiago Motta. Środkowy pomocnik od najmłodszych lat występował jako zawodnik w "Dumie Katalonii". Motta posiada więc "gen Barcelony", który w przypadku trenerów "Blaugrany" jest bardzo ważny.