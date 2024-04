Tomasz Bobel był zawodnikiem Bayeru Leverkusen, teraz pracuje w klubie. Opowiedział o świętowaniu mistrzostwa Niemiec

Tomasz Bobel był bramkarzem Bayeru Leverkusen. Teraz pracuje w niemieckim klubie

Tomasz Bobel do klubu z Leverkusen trafił we wrześniu 2009 roku z azerskiego Neftchi Baku. Przez niemal dwa lata nie zaliczył żadnego występu w niemieckiej drużynie. Kolejny sezon spędził bez przynależności klubowej, a następnie wrócił do "Aptekarzy", ale tylko do drugiego zespołu, w którym zagrał tylko w dwóch spotkaniach. Polski bramkarz w kraju reprezentował barwy Śląska Wrocław, a karierę piłkarską zakończył w lipcu 2014.