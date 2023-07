Transfery. Adam Buksa związał się z Antalyasporem. Kolejny Polak w Turcji. Wkrótce zagra z Sebastianem Szymańskim czy Krzysztofem Piątkiem

Kolejny Polak w Turcji. Adam Buksa wypożyczony do Antalyasporu

Z pewnością Adam Buksa zupełnie inaczej wyobrażał sobie francuską przygodę. Napastnik reprezentacji Polski po występach za Oceanem w barwach New England wrócił do Europy zasilając RC Lens, do którego rok wcześniej, również ze Stanów Zjednoczonych, przeniósł się Przemysław Frankowski.

Wydawało się, że jest do idealny kierunek dla polskich piłkarzy, zwłaszcza że tego samego lata co Buksa, na północ Francji trafił z Zagłębia Lubin utalentowany pomocnik Łukasz Poręba. Niestety w przypadku Buksy nie było tak kolorowo - piłkarz wiele stracił przez kontuzję, która zabrała mu lwią część sezonu, ale przede wszystkim katarski mundial.

RC Lens z Frankowskim w roli głównej było rewelacją ligi, drużyna została wicemistrzem Francji ustępując tylko na punkt do PSG i zapewniła sobie awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Niestety Buksa jedynie przyglądał się swoim kolegą, w poprzednim sezonie zagrał ledwie w 8 meczach. Łącznie uzbierał... 93 minuty.