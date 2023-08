Transfery. Aleksander Paluszek piłkarzem Śląska Wrocław. 22-latek opuścił Górnika Zabrze

Paluszek jest wychowankiem Śląska, ale w ekstraklasie zadebiutował w Górniku, którego zawodnikiem został jesienią 2019 roku. Z zespołu z Zabrza był wypożyczony najpierw do słowackiego KF Pohronie a następnie Skry Częstochowa.

W poprzednim sezonie wystąpił w 17 meczach w Ekstraklasie, w których zdobył trzy gole. Ostatni mecz dla Górnika zagrał przeciwko Piastowi Gliwice (0:1) 31 marca 2023 roku.

Cieszymy się, że do zespołu dołącza polski piłkarz, który jest jednocześnie wychowankiem Śląska. Aleksander to wciąż młody zawodnik, który bez wątpienia zwiększy rywalizację na pozycji środkowego obrońcy. To bardzo wysoki piłkarz, a my potrzebujemy centymetrów, zwłaszcza w tym miejscu na boisku. Wierzymy, że w Śląsku Alek jeszcze bardziej się rozwinie i udowodni swój niewątpliwy potencjał