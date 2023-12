Transfery. Bartłomiej Drągowski może wkrótce opuścić szeregi włoskiej Spezii Calcio. Nie znalazł się w kadrze meczowej

Transfery. Bartłomiej Drągowski blisko zmiany klubu? Nie znalazł się w kadrze meczowej!

Reprezentant Polski nie znalazł się w kadrze meczowej na najbliższe spotkanie przeciwko Citadelli w ramach rozgrywek na zapleczu najwyższej klasy rozgrywkowej we Włoszech. Nie wiadomo co skłoniło nowego trenera Spezii na taki ruch względem popularnego "Drążka", ale tamtejsze media już wieszczą, że może chodzić o przyszły transfer naszego golkipera.

Według doniesień włoskiej Il Secolo XIX szkoleniowcowi nie przypadł do gustu, a dodatkowo klub będzie chciał go "wypchnąć" drużyny z powodu jego wysokiej pensji. Wszystko wskazuje, że 26-latek będzie musiał zimą poszukać sobie nowego klubu jeśli zechce regularnie grać. Już teraz się mówi, że golkiper nie będzie chciał opuszczać Półwyspu Apenińskiego. Powrót do jakiejś drużyny Serie A wydaję się bardzo realny.