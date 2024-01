Transfery. Bartłomiej Drągowski przeniesie się do Grecji. Bliski sprowadzenia Polaka jest Panathinaikos Ateny

Transfery. Bartłomiej Drągowski może przenieść się do Panathinaikosu Ateny

Od jakiegoś czasu Bartłomiej Drągowski szuka miejsca, gdzie będzie mógł grać regularnie. Bramkarz reprezentacji Polski pod koniec zeszłego roku nabawił się kontuzji, po której stracił miejsce w bramce Spezii. Został jedną z ofiar zmian w składzie, które przeprowadził trener włoskiego zespołu, by ratować utrzymanie w Serie B. w meczach w których nie wystąpił 29-letni Polak, drużyna zanotowała 2 zwycięstwa, 1 remis i 3 porażki.

Jak informuje Jakub Białek z Weszlo.com Bartłomiej Drągowski jest blisko przejścia do greckiego Panathinaikosu Ateny. Zespół jest wiceliderem tabeli i będzie chciał powalczyć o mistrzostwo kraju. Transfer do czołowego klubu tej ligi zdecydowanie pomógłby Michałowi Probierzowi w obronie słów, że Drągowski jest trzecim bramkarzem reprezentacji Polski. Regularna gra i zdobycie mistrzostwa Grecji byłyby mocnymi argumentami, by pojechać na Euro 2024, oczywiście jeśli Polska wywalczy do nich awans.