Transfery. Filip Wilak z Lecha Poznań do Ruchu Chorzów. To półroczne wypożyczenie

Transfery. Filip Wilak w Ruchu Chorzów

Wilak to docelowy następca Michała Skórasia, sprzedanego przed sezonem do belgijskiego Club Brugge. Lech póki co nie może zagwarantować regularnej gry 20-latkowi. A rozwijać się trzeba i chyba już nie w drugoligowych rezerwach. Stąd pomysł, by oddać na pół roku skrzydłowego do rywala w lidze, czyli w tym przypadku broniącego się przed powrotem na zaplecze Ruchu.

Z informacji Meczyków wynika, że niebawem Wilak przejdzie testy medyczne, po których zostanie wypożyczony do Niebieskich. Beniaminek nie będzie mieć w tej umowie opcji pierwokupu. Po sezonie piłkarz ma wrócić do Lecha i walczyć o podstawowy skład.

Póki co w Lechu na skrzydłach mają występować Kristoffer Velde, Ali Gholizadeh i Dino Hotić bądź ewentualnie Filip Szymczak. Uraz leczy natomiast Adriel Ba Loua.