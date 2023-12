Pogoń Szczecin chce się pozbyć znanego piłkarza. Bramkarz Dante Stipica na liście transferowej. A co z innymi?

Pogoń Szczecin. Odejdzie Dante Stipica

Stipica do pewnego czasu był niezwykle cennym zawodnikiem Pogoni. Wybronił jej wiele meczów. Potem zaczął popełniać gafy, aż w końcu stracił miejsce i z przyczyn pozasportowych został w sierpniu przesunięty do trzecioligowych rezerw, w których nie rozegrał ani jednego spotkania. Do pierwszej drużyny też już nie wrócił.

Kontrakt z 32-letnim Stipicą wygasa dopiero w czerwcu 2026 roku. Pogoń nie chce wypłacać mu kolejnych pensji. Woli się dogadać, czyli pozwolić odejść w styczniu.

- "Stipi" dostał zielone światło w poszukiwaniu nowego klubu. Myślę, że zimowe okno transferowe pozwoli mu taki klub znaleźć i dalej grać w najwyższej klasie rozgrywkowej. Obojętnie w jakim kraju, bo na pewno go na to stać - potwierdza na oficjalnej stronie Pogoni dyrektor sportowy, Dariusz Adamczuk.