Transfery. Guilherme Zimovski piłkarzem Radomiaka Radom. Urodził się i wychował w Brazylii, chce grać dla reprezentacji Polski

Radomiak Radom. Brazylijczyk z polskim paszportem

- Cześć, jestem Guilherme Zimovski. Jestem bardzo podekscytowany możliwością gry w Radomiaku i bardzo się cieszę, że zobaczę was na stadionie - powiedział po angielsku nowy nabytek do kibiców swojego nowego klubu.

Guilherme Zimovski (rocznik 2004) urodził się w Brazylii i spędził tam całe dotychczasowe życie. Jego przodkowie pochodzą z Polski i właśnie z tego względu posiada podwójne obywatelstwo. W Radomiu związał się do czerwca 2026 roku.

- Może grać na kilku pozycjach w ofensywie, ostatnio grał w Capivariano. W rozgrywkach Copinha zanotował dziewięć meczów, strzelił cztery gole i zanotował dwie asysty - charakteryzuje piłkarza Radomiak na oficjalnej stronie.

Zimovski dołączył do Radomiaka na tydzień przed startem rundy wiosennej, już po obozie zespołu w Turcji. W szatni odnajdzie wielu portugalskojęzycznych kolegów - w tym Brazylijczyków: Raphaela Rossiego, Luizao czy Leandro (posiada też polski paszport). Minie się za to Pedro Henrique, który odchodzi do Chin.