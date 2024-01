Transfery. Jan Bednarek może zmienić klub zimą i trafić do ligi francuskiej. Reprezentant Polski na celowniku klubu z Ligi Europy

Jan Bednarek zmieni klub?

Jan Bednarek trafił do Anglii w 2017 roku. Lech Poznań sprzedał swojego środkowego obrońcę za 6 milionów euro to Southampton. Pierwsze sezony w wykonaniu Polaka były obiecujące. Nawet zaczęły pojawiać się plotki transferowe o zainteresowaniu większych klubów jak Chelsea. Stoper z czasem obniżył loty i trafił na wypożyczenie do Aston Villi, aby być uzupełnieniem składu. W drużynie z Birmingham radził sobie jednak fatalnie dlatego jego wypożyczenia zostało skrócone. Ze "Świętymi" spadł do Championship. Obecnie Bednarek notuje bardzo dobre występy na zapleczu Premier League. Niedawno Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki" poinformował, że były gracz Lecha znalazł się na radarze Unionu Berlin. Anglicy jednak nie wypuścili swojego zawodnika.

Piotr Koźmiński z WP Sportowe Fakty przekazał, że Jan Bednarek może trafić do ligi francuskiej. Polaka obserwuje 10. drużyna Ligue 1, czyli Stade Rennais. Poprzednie rozgrywki zespół zakończył na 4. miejscu, dlatego obecnie gra w Lidze Europy. Kilka tygodni temu udało się awansować do fazy play-off, dlatego Rennes w lutym zagra z AC Milanem. Problemem w ściągnięciu Polaka mogą być pieniądze.