Transfery. Kacper Ćwielong podpisał kontrakt z pierwszoligowym GKS Katowice. Syn znanego byłego piłkarza idzie śladami ojca

- Myślę, że dla Kacpra, to ważny dzień w jego sportowej przygodzie z piłką. Kacper jest wyróżniającym się zawodnikiem akademii, stąd chcemy mu umożliwić jego dalszy rozwój sportowy. Już w ubiegłym roku zawodnik był zapraszany do udziału w treningach z pierwszym zespołem, a z początkiem bieżącego roku podjęliśmy decyzje o włączeniu go na stałe do kadry drużyny. Zawodnik na co dzień trenuje z seniorami, natomiast w rundzie wiosennej bieżącego sezonu, w meczach mistrzowskich głównie będzie pomagał swoim kolegom w realizacji celu sportowego w drużynie Juniora Młodszego B1. Warto w tym miejscu pochwalić pracę trenerów akademii Młodej GieKSy, dzięki którym Kacper dołączył do pierwszej drużyny naszego Klubu i podpisał swój pierwszy profesjonalny kontrakt. Niebawem planujemy podpisanie kolejnych umów z naszymi młodymi piłkarzami