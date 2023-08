Transfery. Karol Linetty wkrótce zmieni klub. Media: Piłkarz będzie częścią wymiany i powędruje do Bolonii Łukasza Skorupskiego

Media: Karol Linetty wkrótce zmieni pracodawcę

Karol Linetty najpewniej wkrótce zmieni klub, informują włoskie media. Pomocnik broni barw Torino od trzech sezonów, jednak wygląda na to, że jego przygoda na Północy Włoch dobiega końca. Piłkarz ma zostać częścią transakcji - jego pracodawca bowiem chce pozyskać Musę Barrowa, 32-krotny reprezentant Gambii, wyceniany na 11 mln euro.

Napastnik miałby trafić do Torino, które zapłaciłoby Bolonii około 7-8 mln, a także "oddało by" reprezentanta Polski. Przypomnijmy, że w Bolonii gra już jeden Polak. To Łukasz Skorupski, bramkarz reprezentacji Polski, który jest w klubie niekwestionowaną "jedynką".

Jak podają włoskie media jednym z powodów, dla których Torino chciałoby się pozbyć Linetty'ego ma być wysokie uposażenie piłkarza. Zdaniem dziennikarzy portalu "Club Doria 46" Linetty zarabia około 1,4 mln euro rocznie, więc jego odejście z pewnością z punktu finansowego byłoby korzystne dla włodarzy Torino, którym bardzo zależy na pozyskaniu Barrowa.