Transfery. Karol Świderski planuje opuścić amerykańskie Charlotte FC. Media: Klub z MLS zastanawia się nad przyszłością Polaków

Karol Świderski opuści Charlotte FC? Polak chce powrotu do Europy!

Zarówno Karol Świderski, jak i Kamil Jóźwiak odegrali znaczącą rolę dla amerykańskiego klubu. Drużyna z dwoma Polakami w składzie zdołała rzutem na taśmę awansować do fazy play-off, a tam wyeliminować Inter Miami samego Lionela Messiego . Zdecydowanie lepsze liczby zrobił napastnik powoływany w ostatnich miesiącach do reprezentacji Polski. Popularny "Świder" w zakończonym już sezonie strzelił 12 bramek w 31 rozegranych meczach .

MLS. Charlotte FC pokonało Inter Miami 1:0 w ostatniej kolejce sezonu zasadniczego. Ekipa Karola Świderskiego i Karola Jóźwiaka tym samym awansowała pierwszy raz w historii do fazy Play-Off. Drugi z…

- Świderski, niekwestionowany król strzelców Charlotte FC, otwarcie wyraził chęć powrotu do Europy, szczególnie skupiając się na silnej Serie A. Pomimo braku stałej pozycji, napastnik udowodnił, że jest wyróżniającym się graczem klubu w ciągu jego dwuletniej historii, gromadząc imponujące 22 gole i 10 asyst w 61 meczach sezonu regularnego

Jednak - według tamtejszych mediów - polski snajper będzie chciał nareszcie wrócić do europejskiej piłki. 26-latek po owocnych latach za oceanem jest gotowy zaistnieć w jakimś znaczącym klubie ze Starego Kontynentu. A konkretnie mówi się o drużynie z Serie A.

Co z Kamilem Jóźwiakiem? "Zapomniany skrzydłowy reprezentacji Polski"

Poza Świderskim za oceanem w tym samym klubie występuje także drugi z Polaków. Kamil Jóźwiak miał być nadzieją polskiej reprezentacji, a koniec końców ostatni raz do kadry załapał się jeszcze za kadencji Paulo Sousy . Potem ze względu na kontuzje oraz problemy kadrowe żaden z następnych selekcjonerów nie decydował się na skrzydłowego.

Kamil Jóźwiak, wychowanek Lecha Poznań zdobył kolejna bramkę na amerykańskich boiskach. Tym razem 25-letni skrzydłowy trafił do siatki w pucharowym meczu Charlotte FC z Tormentą FC. Gola zdobył też…

W skończonym sezonie Major League Soccer wychowanek Lecha Poznań zagrał jednak w 25 meczach . W nich - dwukrotnie umieścił piłkę w siatce oraz siedmiokrotnie zanotował ostatnie, kluczowe podanie przy trafieniach swoich kolegów. W jego przypadku dość głośno mówi się o powrocie do polskiej ekstraklasy, a konkretnie do swojego ukochanego "Kolejorza".

Wszystko wskazuje, że i dla jednego i drugiego będzie to koniec "amerykańskiego snu". Świderski pobyt za oceanem wykorzystał jako "trampolinę" do lepszego klubu, a Jóźwiak... powrót do Polski?