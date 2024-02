Transfery. Karol Świderski został piłkarzem Hellas Werona. Reprezentant Polski został wypożyczony Bartosz Głąb

Karol Świderski zaprezentowany w klubie Hellas Werona. Oficjalna strona klubu Hellas Werona

Transfery. Karol Świderski został nowym zawodnikiem Hellas Werona. Reprezentant Polski został wypożyczony do końca obecnego sezonu z amerykańskiego Charlotte FC. Włoski klub walczy o utrzymanie w Serie A i potrzebuje 27-letniego snajpera, by pozostać w najwyższej klasie rozgrywkowej. Powrót Polaka do Europy jest dobrą informacją dla Michała Probierza, który na pewno liczy na niego w kontekście marcowych baraży do Euro 2024.