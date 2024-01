Transfery. Kylian Mbappe jednak nie w Realu Madryt? Angielski gigant ruszył po francuskiego gwiazdora. Znany trener chce go u siebie

Kylian Mbappe jednak nie dla Realu? Nagły zwrot akcji!

Saga z udziałem Francuza wydaję się, że ciągnie się w nieskończoność i w dalszym ciągu nie widać końca medialnych doniesień wokół w dalszym ciągu młodej i wschodzącej gwiazdy światowego futbolu. Do pewnego momentu wydawało się, że najbliżej zakontraktowania Mbappe był Real Madryt . Ostatecznie obie strony się nie dogadały i "Królewscy" z utęsknieniem wyczekiwali daty 1 stycznia 2024 roku. Od dzisiaj bowiem Francuz może legalnie rozmawiać z potencjalnym nowym pracodawcą.

Według informacji paryskiego dziennika "Le Parisien" do gry o utalentowanego napastnika włączył się angielski Liverpool, który poszukuje wzmocnienia swojej siły rażenia. Mbappe w klubie z Anfield Road mógłby być znakomitym uzupełnieniem maszyny niemieckiego szkoleniowca Juergena Kloppa. Jednocześnie władze "The Reds" chciałby się zabezpieczyć przed ewentualnym odejściem największej gwiazdy - Mohameda Salaha do Arabii Saudyjskiej.