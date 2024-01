Transfery. Legia Warszawa wypożyczyła Makanę Baku do greckiego OFI Kreta. Wcześniej klubowi odmówił trener Marek Papszun Jacek Czaplewski

Makana Baku w nowych barwach OFI Kreta

Transfery. Legia Warszawa potwierdziła kolejne rozstanie. Z drużyny ubył Makana Baku. Niemiecki skrzydłowy został wypożyczony do końca sezonu do greckiego OFI Kreta. To dziesiąty zespół tabeli.