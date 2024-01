Transfery w Polsce - 15 stycznia. Ekstraklasa, 1 liga, 2 liga. Śledź wszystkie doniesienia na żywo

Transfery w Ekstraklasie - 15 stycznia

Nie tylko Deian Sorescu i Fabian Piasecki mają odejść z Rakowa Częstochowa. Według niemieckich źródeł kolejny do pożegnania jest Sonny Kittel, były uznany zawodnik HSV Hamburg. Niemiec z polskimi korzeniami ma ważną umowę do czerwca 2026 roku, ale mistrz Polski chciałby się z nim rozstać już teraz. Pomocnik najpewniej wróci do ojczyzny.

W poniedziałek OFI Kreta ma przedstawić Makanę Baku jako swojego nowego piłkarza. Skrzydłowy Legii Warszawa zostanie wypożyczony do końca sezonu. W niedzielę nie zagrał w sparingu z drugoligową Olimpią Elbląg, bo dogadywano szczegóły czasowego transferu.

Potencjalnie tego dnia Legia Warszawa potwierdzi też sprzedaż Bartosza Slisza. Za reprezentanta Polski otrzyma ponad 3 mln euro. Atlanta United zagwarantuje mu pensję na poziomie co najmniej 800 tys. euro: