Transfery. Łukasz Skorupski może trafić do Abha Club! Czesław Michniewicz miałby pod skrzydłami kolejnego Polaka po Grzegorzu Krychowiaku

Kolejny reprezentant Polski w Abha Club?

Przypomnijmy, kilka tygodni temu trenerem saudyjskiego Abha Club został były selekcjoner reprezentacji Polski Czesław Michniewicz. Szkoleniowiec od razu wziął się do pracy budując kadrę na nowy sezon. Ściągnął do siebie m.in. Grzegorza Krychowiaka, pomocnika, który ostatni sezon spędził w tamtejszej ekstraklasie, ale w barwach Al-Shabab.

Okazuje się, że popularny "Krycha" to niejedyny Polak, który może grać pod skrzydłami Michniewicza. Kilka dni temu pisaliśmy o zainteresowaniu byłego selekcjonera Bartoszem Bereszyńskim, którego przyszłość stoi pod znakiem zapytania - zakończyło się jego półroczne wypożyczenie do Napoli, a jego macierzystym klubem jest Sampdoria, która spadła do Serie B.

Ponoć Bereszyński miał trafić do klubu Michniewicza, jednak transfer nie doszedł do skutku, informował kilka dni temu Tomasz Włodarczyk z Meczyków.