Marek Papszun podjął decyzję. "Czas kończyć urlop"

Marek Papszun wróci na ławkę trenerską

Były trener Rakowa Częstochowa, który uczynił ten klub wielkim od maja zeszłego roku jest na bezrobociu. 49-letni szkoleniowiec zdecydował się po zdobyciu mistrzostwa Polski w 2023 roku udać się na zasłużony odpoczynek. Papszun z klubem spod Jasnej Góry był związany od 2016 roku. Od tego czasu z "Medalikami" przeszedł naprawdę długą drogę. Po drodze był rzecz jasna awans do najwyższej klasy rozgrywkowej, potem dwukrotny triumf w Pucharze Polski oraz na sam koniec ligowy triumf nad resztą stawki.

Dzięki m.in. temu ostatniemu osiągnięciu Papszun na poniedziałkowej gali tygodnika "Piłka Nożna" sięgnął po tytuł "Trenera Roku". Przy odbieraniu statuetki doświadczony szkoleniowiec zadeklarował, że to koniec jego dotychczasowego wypoczynku i czas na powrót do pracy. W jakim klubie? Tego w rozmowie z prowadzącymi galę nie chciał na ten moment zdradzić. - Jakbym wiedział, to mógłbym powiedzieć. Z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że nie wiem - przyznał (cyt. WP Sportowe Fakty).